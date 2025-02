Alimentare cu gaze pentru sute de case

Locuitorii din comuna gorjeana Catunele au parte de o veste buna, odata cu lansarea licitatiei pentru extinderea retelei de distributie a gazelor naturale in satele Steic, Valea Perilor, Catunele si Dealu Viilor.Proiectul, intitulat "Extindere retea de distributie a gazelor naturale in Comuna Catunele", are o valoare totala estimata de 4.258.227,6 RON si promite sa aduca gazul metan in sute de gospodarii.Documentatiile tehnice, care includ proiectul tehnic de executie si caietele de sarcini, ... citește toată știrea