Alunecari de teren in Targu Jiu si in doua comune din Gorj

In ultima perioada, la nivelul judetului Gorj, s-au inregistrat mai multe alunecari de teren. Dupa cea din cartierul Preajba, surpari au mai existat in zona de tratare a apei din municipiul Targu Jiu, in satul Seuca din comuna Pestisani (care s-a produs in cursul zilei de astazi) si pe raza comunei Rosia de Amaradia.In acest context, autoritatile locale urmeaza sa faca evaluari ale pagubelor si sa solicite fonduri de la guvern pentru remedierea problemelor." Avem doua alunecari de teren in ... citeste toata stirea