Amanare pentru Luminita Popescu in procesul cu UCB

Fostul rector al Universitatii "Constantin Brancusi" inca se lupta in instanta sa revina pe acest post. De mai bine de patru ani, Luminita Popescu incearca sa demonstreze in fata judecatorilor ca a fost revocata pe nedrept.Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti, acolo unde se judeca procesul deschis in 2018, au decis, luni, sa amane pronuntarea in acest dosar. "Amana pronuntarea la data de 24.05.2022", au transmis magistratii.Anul trecut, Luminita Popescu a obtinut o hotarare definitiva ... citeste toata stirea