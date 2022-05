Amanari pe banda rulanta in procesul gorjeanului care a injunghiat o tanara in mijlocul strazii

O noua amanare in procesul gorjeanului care si-a ucis fosta iubita cu mai multe lovituri de cutit si apoi s-a plimbat cu trupul neinsufletit al fetei in masina. Judecatorii au decis sa amane cauza pana pe 21 iunie pentru administrarea mai multor probe.Raimond Caldararu se afla in arest preventiv din vara anului trecut, dupa comiterea crimei odioase si este judecat pentru omor calificat si lipsire de libertate. De la inceputul procesului, au fost date doar amanari pentru administrarea ... citeste toata stirea