Vizita comisiei de autorizare a avut loc in perioada 03-04 mai 2023."Comisia constituita in vederea autorizarii SAJ a verificat si controlat activitatea din sediul din strada Progresului, cat si activitatea din toate substatiile acesteia. In urma verificarii activitatii, cat si a documentelor prezentate in dosar s-a constatat corespondenta cu realitatea si Comisia de autorizare a prelungit Autorizatia de Functionare a SAJ Gorj pe o durata de 5 ani. Acest obiectiv extrem de important, despre ... citeste toata stirea