Ambulanta implicata intr-un accident rutier: echipajul, in stare grava, pacientul a decedat!

O clipa de neatentie a fost suficienta pentru ca o adevarata tragedie sa se petreaca! Un echipaj medical a fost grav ranit, in sensul giratoriu de la iesire din municipiul Targu Jiu, spre cartierul Romanesti. Ambulantierul nu a mai putut evita impactul cu o cisterna al carei sofer nu i-a acordat prioritate de trecere, fiind in misiune. Asistenta si pacientul, care urma sa fie transferat la un spital din Craiova, au suferit ranit grave. Femeia a intrat in coma, iar bolnavul a decedat la scurt ... citeste toata stirea