Amenda in valoare de 10.000 lei pentru un magazin de paine din judetul Gorj

Inspectorii de la Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Gorj au aplicat, in urma unui control, o sanctiune contraventionala in valoare de 10.000 lei unui magazin de paine si produse de panificatie. Acestia au gasit un spatiu neigienizat si neaprobat sanitar-veterinar pentru comercializarea alimentelor.Controalele au fost facute in perioada 1 februarie-5 februarie 2023. In total au fost aplicate 9 sanctiuni contraventionale, reprezentand 5 avertismente scrise si 4 ... citeste toata stirea