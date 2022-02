Amenda penala pentru un fost ministru al Energiei

Fostul ministru al Energiei, Victor Grigorescu, a fost condamnat, miercuri, la o amenda penala de 48.000 de lei in dosarul privind neregulile din declaratiile de avere.Grigorescu a incheiat cu procurorii un acord de recunoastere a vinovatiei.Astfel, Victor Grigorescu a fost condamnat la 36.000 de lei amenda penala (corespunzatoare a 120 de zile - amenda inmultite cu 300 de lei pe zi-amenda) pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata si la 36.000 de lei amenda penala (corespunzatoare a ... citeste toata stirea