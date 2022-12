Amenda penala pentru violenta

Cercetat penal pentru lovire si alte violente, un barbat din Iezureni a fost condamnat la o amenda de 2.400 lei.In luna martie a acestui an, barbatul se deplasa cu bicicleta pe o strada din Targu Jiu. La un moment dat, a sesizat un sofer care si-a parcat masina in apropierea cladirii Curtii de Conturi. Deranjat de felul in care a fost parcata masina, inculpatul l-a agresat pe sofer."Dupa un schimb de cuvinte jignitoare, deranjat fiind de locul in care persoana vatamata isi parcase ... citeste toata stirea