Amenda pentru ca nu a putut explica 6 kilograme de carne

O amenda usturatoare a primit un restaurant, 12.000 lei, pentru ca nu a putut demonstra trasabilitatea cantitatii de 6,345 kg ceafa de porc.Inspectorii de la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Gorj au efectuat numeroase controale, in perioada 5-15 ianuarie. Acestea au fost realizate in folosul cetatenilor, identificandu-se mai multe nereguli in ceea ce priveste modul in care sunt manipulate alimentele si felul in care sunt respectate normele impuse.Astfel, au fost ... citeste toata stirea