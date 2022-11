Amenda pentru infirmiera care incarca varza in fata spitalului

Cazul infirmierei care incarca varza in portbagajul unei masini, fix in fata Spitalului Judetean, a ajuns si in atentia Directiei de Sanatate Publica Gorj. O echipa din cadrul institutiei s-a deplasat la locul de munca al angajatei si a aplicat o amenda usturatoare. Femeia lucreaza in Sectia Recuperare Medicina Fizica si Balneologie.Incidentul a ajuns in atentia Directiei de Sanatate Publica Gorj in urma unui articol aparut in presa locala."Urmare a aparitiei in presa locala a unui articol ... citeste toata stirea