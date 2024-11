Amenda pentru lipsa anvelopelor de iarna

Politistii gorjeni le transmit soferilor ca sunt obligati sa-si doteze masini cu anvelope de iarna avand in vedere conditiile meteo. In zonele montane, a nins deja, temperaturile au scazut si in restul judetului.Cine nu respecta legea risca pana la 3.300 de lei amenda"Pentru a fi in siguranta la volan in conditiile meteo nefavorabile, politistii gorjeni reamintesc conducatorilor de vehicule importanta respectarii unor masuri atat pentru siguranta lor, cat si pentru siguranta celorlalti ... citește toată știrea