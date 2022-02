Amenda pentru o vanzatoare din Gorj

Angajatii Directiei Sanitar Veterinare Gorj au efectuat o serie de controale pe raza judetului, fiind verificat modul in care sunt respectate normele sanitare aflate in vigoare. Astfel, in urma verificarilor, inspectorii DSV au aplicat si sanctiuni in valoare de 3.600 de lei.Printre sanctionati se afla si angajata unui magazin alimentar. Salariatii institutiei de control au descoperit faptul ca manipula intr-un mod neigienic produsele alimentare. De asemenea, sanctiuni au ... citeste toata stirea