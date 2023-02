Amenda pentru transportarea alimentelor in conditii necorespunzatoare

Inspectorii de la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Gorj au aplicat, in perioada 25 ianuarie-31 ianuarie, amenzi in valoare de 62.400 lei. Cea mai mare sanctiune, in valoare de 40.000 lei, a primit-o conducatorul unei auto izoterme, pentru conditiile in care erau transportate alimentele.In perioada mentionata mai sus au fost aplicate 5 sanctiuni contraventionale, unor operatori/persoane fizice din Bustuchin si Runcu.Soferul auto izotermei a fost amendat pentru ... citeste toata stirea