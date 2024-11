Amendat pentru munca "la negru"

Inspectorii de munca au amendat cu 40 de mii de lei un angajator care isi desfasoara activitatea in Targu Jiu. Motivul este ca avea pe santier doi muncitori care nu aveau contracte de munca.Firma e din domeniul constructiilor, anunta ITM Gorj.In ultima saptamana, inspectorii de munca au facut 29 controale care au vizat atat domeniul relatiilor de munca, cat si domeniul securitatii si sanatatii in munca. Au fost aplicate 23 sanctiuni contraventionale in valoare de 188.000 lei, dintre care 40. ... citește toată știrea