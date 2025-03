Ameninta cu proteste: "N-o sa stam cu mainile in san!"

"N-o sa stam cu mainile in san!" Avertismentul vine de la sindicalistul Nicusor Vaduva, de la Termocentrala Isalnita, care susutine ca salariatii nu vor accepta abuzurile care li se fac acum in privinta legii pensiilor. Oamenii militeaza, in continuare, pentru reducerea varstei de pensionare si pentru obtinerea drepturilor pe care le merita pentru lucrul in conditii grele in cariere si termocentrale.Sindicalistul a mai transmis ca dosarele de pensionare ar fi respinse pe banda rulanta si ... citește toată știrea