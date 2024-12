Amenintat de doua ori

Politisti din cadrul Politiei Orasului Targu Carbunesti au dispus marti efectuarea in continuare a urmarii penale fata de un barbat de 20 de ani, din orasul Targu Carbunesti, banuit de savarsirea infractiunilor de amenintare in forma continuata si tulburarea ordinii si linistii publice, iar fata de acesta a fost luata masura retinerii pe baza de ordonanta pentru 24 ore si introducerea in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al I.P.J. Gorj."In fapt, la data de 8 decembrie 2024, in jurul ... citește toată știrea