Amenintat de socru. Politistii au stabilit ca este risc iminent

Ordin de protectie emis de politistii din Motru dupa amenintari intre rude. Politistii din cadrul Politiei Municipiului Motru au intervenit in urma unei plangeri depuse de un barbat de 30 de ani, din localitate. Acesta a reclamat ca, in ziua precedenta, socrul sau, in varsta de 69 de ani, l-a amenintat cu moartea, generandu-i o stare de teama. ... citește toată știrea