Amenzi de peste 112.000 de lei aplicate firmelor din Gorj

Inspectorii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (D.S.V.S.A.) Gorj au desfasurat, in perioada 1-15 decembrie 2024, o ampla actiune de control in localitatile din judet, vizand respectarea normelor din domeniul alimentar, al sanatatii si bunastarii animalelor.Actiunile au avut loc in Alimpesti, Baia de Fier, Balesti, Balteni, Bumbesti-Jiu, Bumbesti-Pitic, Crasna, Farcasesti, Lelesti, Licurici, Matasari, Motru, Novaci, Pestisani, Plopsoru, Polovragi, Prigoria, Ranca, ... citește toată știrea