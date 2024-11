Ampla actiune de sterilizare a cainilor cu stapan. 15 medici implicati!

Serviciul pentru Protectia Animalelor Gorj a demarat de astazi, in premiera, o campanie de sterilizare si microcipare gratuita a cainilor cu stapan din judetul Gorj.In acest sens, la sediul Consiliului Judetean Gorj a avut loc o intalnire la care au participat medici veterinari din circumscriptiile judetului, implicati in programul-pilot derulat de Serviciul pentru Protectia Animalelor.In acest proiect sunt implicati 15 medici veterinari, care au in responsabilitate gospodariile din 20 de ... citește toată știrea