Ancheta in cazul politistilor cercetati pentru tortura se complica. Instanta elimina probe din dosar!

Se complica lucrurile in cazul celor sase politisti gorjeni acuzati ca au batut un sofer din Novaci pana l-au bagat in sala de operatie. Judecatorii au cerut procurorii sa scoata anumite materiale din randul celor puse la dosar ca probe. Mai vor sa fie modificat si rechizitoriul. Concret, au cerut ca procurorii sa fie mai concisi: sa descrie exact ce a facut si cand a facut fiecare politist acuzat din acest dosar. In plus, au anulat mai multe documente, planse fotografice si un raport de ... citeste toata stirea