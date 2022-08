Ancheta la Sadu. Canalizarea din spital ar ajunge in Jiu!

Comisarii de mediu si angajatii Sistemului de Gospodarire a Apelor Gorj fac verificari in Bumbesti-Jiu dupa ce au descoperit ca ajung in raul Jiu ape uzate. Conducta ar veni chiar de la spitalul din oras, spun localnicii. Dar nu este singura varianta luata in calcul de autoritatile care au demarat ancheta.Verificarile au inceput dupa sesizarea facuta de jurnalistii de la Digi24 care au descoperit cum canalizarea ajunge direct in Jiu. Oamenii din zona spun ca mizeria ar veni chiar de la ... citeste toata stirea