Anchete dupa moartea pacientei de 45 de ani pe masa de operatie

Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu si Politia Gorj au deschis anchete dupa decesul unei paciente in varsta de 45 de ani pe masa de operatie, in urma efectuarii anesteziei. Se asteapta si rezultatul altor analize pentru a se stabili ce a dus la decesul pacientei."Este un eveniment regretabil ceea ce s-a intamplat. In urma initierii unei anestezii, pacientul a intrat in stop cardio-respirator si nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare. La nivelul Spitalului a fost constituita comisia de ... citeste toata stirea