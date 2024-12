Angajare la Cadastru

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de registrator de carte funciara gradul IA in cadrul Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Targu Jiu.Postul este disponibil pe perioada nedeterminata, cu un program de lucru de 8 ore pe zi, 40 de ore pe saptamana. Candidatii trebuie sa aiba studii universitare de licenta in domeniul dreptului si sa aiba o vechime minima de 6 ani si 6 luni in specialitate.Conditiile de participare sunt ... citește toată știrea