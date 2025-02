Angajari in doua scoli din Gorj

Doua scoli din judetul Gorj organizeaza, in aceasta perioada, concursuri de angajare. E vorba de unitatile de invatamant din Scoarta si din Albeni.La Scoarta, scoala are nevoie de un administrator financiar.Conditii specifice de participare la concurs: Studii de specialitate: Superioare in domeniul Economic; Perfectionari (specializari): Contabilitate si Informatica de Gestiune (diploma de licenta); Cunostinte de operare/programare pe calculator (nivel avansat): word; excel; e-mail; rulare ... citește toată știrea