Angajari la scoli din Gorj

Mai multe scoli din Gorj au scos posturi la concurs in aceasta perioada. Vorbim de posturi pentru personal auxiliar.Scoala Gimnaziala Prigoria cauta ingrijitor pe perioada determinata, cu norma intreaga. Candidatii trebuie sa aiba cel putin studii gimnaziale si un an vechime in munca. Inscrierile la concurs se fac pana pe 13 noiembrie.Liceul Tehnologic Bustuchin cauta paznic cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata. Candidatii au nevoie de atestat profesional pentru executarea ... citește toată știrea