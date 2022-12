Angajari la stat: primarii spera sa recruteze oameni noi in 2023

Primarii din judetul Gorj asteapta cu sufletul la gura sfarsitul anului, moment in care ar trebui sa se deblocheze si angajarile la stat. Ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din administratia publica a fost suspendata pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2022, printr-o ordonanta de urgenta adoptata de Executiv, la jumatatea acestui an.In tot acest timp, primariile au functionat la cota de avarie: s-au externalizat servicii, unii angajati au primit sarcini in plus, fata de fisa ... citeste toata stirea