Un angajat al UMC Rovinari a fost dus la spital in stare grava! Omul lucra ca masinist la sectorul Tismana si a fost gasit de colegi, joi, in stare de inconstienta. Din primele informatii, angajatul a suferit un AVC in timpul programului de lucru, in cabina de supraveghere a transportorului pe care lucra.Barbatul are 50 de ani si este, in prezent, internat intr-un spital din Capitala.Pacientul a fost dus, ... citeste toata stirea