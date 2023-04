Edilul Marcel Romanescu a declarat ca va fi facuta o ancheta sa se stabileasca exact cand a fost facuta filmarea si daca femeia era in timpul programului. "Am luat legatura cu doamna director si se vor verifica mai multe aspecte: ora, data, locul unde a fost facuta acea filmare. Eu nu am nicio sesizare", a spus primarul Marcel Romanescu.In imagini, se vede sefa compartimentului de productie care doarme la birou. Sefa institutiei a declarat ca, cel mai probabil, nu va fi luata nicio masura ... citeste toata stirea