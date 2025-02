Angajatii unei primarii din Gorj isi desfasoara activitatea in apartamente

Functionarii primariei din comuna Cruset isi desfasoara activitatea de mai bine de un an in doua apartamente aflate la parterul fostului bloc pentru specialisti din localitate. S-a luat aceasta decizie pentru ca primaria a intrat in reabilitare si cel mai probabil lucrarile vor fi gata in cateva luni."Primaria este in reabilitare de aproximativ un an de zile. Vorbim de o reabilitare totala dar si de o crestere a eficientei energetice totodata. Activitatea primarie a fost mutata in doua ... citește toată știrea