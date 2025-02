Angajatii unei primarii din Gorj refuza sa mearga la serviciu. Primar: Daca ma luai de ele lesinara si chemara salvarile

Situatia fara precedat la primaria Slivilesti! Functionarii unitatii administrativ teritoriale au pus cheia pe institutie si au plecat acasa, motivand faptul ca in primarie este frig. Astazi numai o parte din functionari au revenit la serviciu si au solicitat asistenta medicala."De ieri nu au mai vrut sa vina la primarie ca este frig, spun ei, desi centrala a functionat. Au pus cheia pe usa si au plecat fara sa le pese de cetatenii comunei. Nu stiu cum e sa lucrezi la patron, in frig, in vant, ... citește toată știrea