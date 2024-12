ANI reclama la Parchet primarul din Motru

Finalul de an ii aduce un dosar penal primarului PSD din Motru, Cosmin Morega. Plangerea este facuta de Agentia Nationala pentru Integritate."In exercitarea atributiilor de primar, a semnat in anul 2022 o Autorizatie de construire solicitata de sotia acestuia pentru un teren aflat in proprietatea comuna a acestora. Totodata, in anul 2024 a semnat o Autorizatie de construire solicitata de o societate care a cumparat un teren de la persoana evaluata si de la sotia acestuia, in baza unui avans ... citește toată știrea