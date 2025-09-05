Editeaza

Anul scolar incepe cu directori numiti prin detasare, nu prin concurs

Sursa: Pandurul
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 07:39
14 citiri
Noul an scolar debuteaza cu zeci de scoli din Gorj conduse de directori si adjuncti numiti fara concurs. Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Gorj a desemnat 30 de persoane in aceste functii, prin detasare in interesul invatamantului. Mandatele sunt valabile de la 1 septembrie, pana la organizarea unui nou concurs sau pana la inlocuire.

Reprezentantii ISJ spun ca in cele mai multe cazuri a fost pastrata continuitatea in conducere, acolo unde directorii aflati deja in functie si-au dat acordul ...citește toată știrea

Pandurul
