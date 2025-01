Anunt pentru profesorii care au 70 de ani dar vor sa mai predea

Profesorii care vor sa ramana titulari pana la 70 de ani trebuie sa depuna cereri in perioada 8-23 ianuarie 2025.Incepand cu 8 ianuarie si pana pe 23 ianuarie 2025, cadrele didactice care doresc sa isi prelungeasca activitatea ca titulari pana la varsta de 70 de ani pot depune o cerere la secretariatul unitatii de invatamant in care activeaza. Procedura este prevazuta in Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic pentru anul scolar 2025-2026, aprobata prin Ordinul nr. 7.495 ... citește toată știrea