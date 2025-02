Anunta realizarea de noi parcari in municipiu

Vesti bune pentru soferii din municipiul Motru. Autoritatile locale promit sa rezolve cat mai multe probleme de aglomeratie din trafic. Solutia gasita de autoritati, ar fi construirea de noi parcari in zonele intens circulate."S-au facut studii de trafic si se impune realizarea unui numar de cinci noi parcari, in zona spitalului, a scolilor, precum si in zonele comerciale, pentru a evita parcarea autoturismelor pe partea carosabila. In aceste zone, traficul este ingreunat, in special, la ... citește toată știrea