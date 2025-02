Anuntul Casei de Pensii Gorj cu privire la biletele de tratament

Casa Judeteana de Pensii Gorj informeaza ca a demarat activitatea de distribuire a biletelor de tratament balnear pentru anul 2025. In acest an, au fost organizate 18 serii, prima dintre ele avand loc in perioada 07.03.2025 - 09.03.2025.Pentru aceasta prima serie, au fost alocate 61 de bilete de tratament balnear, toate in unitati aflate in proprietatea Casei Nationale de Pensii Publice Bucuresti. Repartizarea biletelor se face astfel: 26 bilete pentru Bala, 4 pentru Buzias, 3 pentru Covasna, ... citește toată știrea