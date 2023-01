Anuntul CE Oltenia. Ce decizii au fost luate

CE Oltenia a remis un comunicat de presa in care anunta ca in urma evenimentului care a avut loc in data de 17.01.2023, la Cariera Jilt Sud, Directoratul CE Oltenia a luat act de demisia lui Florentin Gheorghescu din functia de Director al Sucursalei Miniere si a decis numirea lui Ion Paraschivu in aceasta functie.Paraschivu a detinut anterior functia de director Directia Tehnica, director Directia Productie si director adj. Mecanic in cadrul Sucursalei Miniere, desfasurandu-si activitatea ... citeste toata stirea