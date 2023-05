Cristina Cilibiu pleaca din functia de prefect al judetului Gorj. Primele speculatii au aparut acum cateva zile, iar aceasta confirma ca a solicitat eliberarea din functie. Cristina Cilibiu a fost numita prefect in septembrie.Reporter: Au aparut speculatii ca veti pleca din functia de prefect al judetului Gorj. Este adevarat?Cristina Cilibiu: Am fost constienta ca voi ocupa functia pentru o perioada limitata. Am stabilit de la inceput cu echipa din care fac parte ca voi ocupa functia pana ... citeste toata stirea