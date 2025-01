Apa de la robinetele targujienilor, mai scumpa decat la Cluj sau Sibiu

Tarifele la apa si canalizare de la Targu Jiu sunt mai mari chiar decat in orase precum Cluj sau Sibiu. Tariful de 15,63 lei/mc este o povara financiara semnificativa pentru gospodariile din Targu Jiu, mai ales pentru familiile cu venituri modeste. In plus, sunt zilnice anunturile conform carora apa este oprita pentru diverse avarii. In judet sunt situatii, precum Baia de Fier sau Novaci sunt nu este apa cu lunile, dar facturile sunt trimise.Intr-un oras precum Targu Jiu, in care puterea de ... citește toată știrea