Apa din Bumbesti-Pitic nu mai este buna de baut. Anuntul Primariei!

Mii de localnici din comuna gorjeana Bumbesti-Pitic au aflat ca apa de la robinete nu mai este buna de baut. Primaria le-a transmis sa o foloseasca doar in scop menajer pana cand analizele ce vor fi facute de inspectorii de sanatate publica vor arata ca apa este potabila.Apa de la robinete este tulbure, in aceste zile, sustine primaria, din cauza viiturilor care au fost in zona montana. "Vremea nefavorabila din ultima perioada a adus vijelii si precipitatii abundente sub forma de averse care ... citeste toata stirea