Apa nepotabila intr-o comuna. DSP Gorj a cerut masuri urgente de remediere

Sursa: Pandurul
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 09:12
Locuitorii din comuna Dragutesti se confrunta cu probleme serioase legate de calitatea apei potabile. Potrivit unei notificari oficiale, probele recoltate pe 6 august 2025 din instalatiile de apa Dragutesti-Talvesti si Dragutesti-Iasi-Carbesti nu se incadreaza in parametrii legali de potabilitate, nivelul de amoniu depasind limitele admise. Recent, reteaua de apa a fost predata catre Aparegio, ceea ce a dus la cresterea tarifelor. Insa, desi platesc apa potabila, la fel ca locuitorii din alte ...citește toată știrea

Pandurul
