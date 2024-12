Aparitii inedite pe ulitele din Pades

Un obicei unic in Oltenia e respectat si in ziua de azi in satele din comuna gorjeana Pades. Tinerii se costumeaza, isi pun masti confectionate de ei si merg in colindat prin localitate. Pitaraii cu masti e un obicei mostenit din strabuni, pe care localnicii din Pades il respecta in Ajunul Craciunului.Aparitii inedite au fost admirate pe ulitele din comuna. Tineri cu masti care mai de care mai ... citește toată știrea