Aproximativ 1.000 de participanti la Bursa Locurilor de Munca din Targu Jiu

Aproape 1000 de persoane din judetul Gorj au participat vineri, 20 mai, la Bursa Locurilor de Munca din Targu Jiu. Aproape jumatate dintre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca au sanse sa se angajeze."La bursa au participat 963 persoane in cautarea unui loc de munca, dar si o grupa de 8 persoane private de libertate. 478 persoane in cautarea unui loc de munca au fost selectate in vederea incadrarii in munca.In ziua desfasurarii bursei locurilor de munca au fost prezenti 55 agenti ... citeste toata stirea