Aproximativ 50 de familii dintr-o comuna gorjeana risca sa ramana izolate

Autoritatile locale din comuna Aninoasa au nevoie urgenta de bani pentru salvarea unui pod din satul Sterpoaia care duce spre catunul Poieni, acolo locuiesc aproximativ 50 de familii. Acestea pot ramane izolate in orice moment pentru ca structura de rezistenta a podului este grav afectata.Podul acesta a fost construit in anul 2000 o data cu un altul, care a fost luat de apa in urma cu aproximativ 8 ani. Primarul din Aninoasa, Ilie Petrei, sustine ca ambele investitii facute pe mandatul ... citeste toata stirea