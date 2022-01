Ar putea merge sa se vaccineze in alte orase: "Nu ar fi bine sa se inchida. Distantele sunt mari!"

Facturile tot mai mari de la energia electrica, dar si la gazele naturale isi pun amprenta din ce in ce mai mult asupra institutiilor publice. Acum au de suferit si centrele de vaccinare.Primarul din municipiul Motru s-a gandit sa inchida centrul de vaccinare din oras si asta dupa ce factura la gazele naturale a fost una imensa. Nu mai putin de 35.000 de lei are de platit edilul pentru incalzirea cladirii."Este o factura destul de mare, avand in vedere facturile de pe luni trecute. In ... citeste toata stirea