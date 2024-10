Araturile de toamna, intarziate de lipsa ploilor

Lipsa ploilor continua sa creeze probleme agricultorilor din Gorj, care in unele zone nu pot ara terenurile pentru culturile de toamna.Specialistii din domeniul agricol recunosc ca insamantarile din aceasta perioada sunt putin cam intarziate, iar pentru recolte bune anul viitor, trebuie sa fie gata in maxim doua saptamani."Sunt intarziate araturile de toamna si implicit insamantarile culturilor de grau. Si porumbul a fost recoltat mai tarziu in aceasta toamna. Pot sa va spun ca regimul de ... citește toată știrea