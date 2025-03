Arde o padure de trei zile. Intervine un elicopter Black Hawk!

Este a treia zi in care pompierii din Valcea se lupta cu flacarile in fondul forestier sin Boisoara. Pe langa interventia terestra, se intervine si din aer cu un elicopter Black Hawk.40 de persoane intervin pentru stingerea incendiului care a izbucnit pe 8 martie."Alaturi de personalul ISU intervin urmatoarele forte: SVSU Boisoara - 6 persoane; Ocolul Silvic Clabucet - 14 persoane. In total 40 de persoane, 7 autospeciale si un elicopter Black Hawk participa la stingerea focarelor.Misiunea ... citește toată știrea