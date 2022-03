Arest prelungit pentru gorjeanul care si-a ucis fosta iubita in mijlocul drumului

Tanarul care si-a ucis fosta iubita cu mai multe lovituri de cutit si apoi s-a plimbat cu trupul neinsufletit al fetei in masina ramane in arest preventiv. Judecatorii au decis, marti, sa prelungeasca aceasta masura. Raimond Caldararu este acuzat de omor calificat si lipsire de libertate.El se afla in spatele gratiilor din vara anului trecut, dupa ce a comis odioasa crima. De atunci, a mai depus contestatii si a incercat sa inlocuiasca masura arestului preventiv cu una mai blanda, insa ... citeste toata stirea