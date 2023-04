Magistratii gorjeni au prelungit arestul preventiv pentru un gorjean aflat dupa gratii pentru ca ar fi violat o fata de 15 ani. El ar fi inregistrat totul cu un telefon, apoi ar fi distribuit imaginile pe internet.Barbatul a fost trimis in judecata pentru pornografie infantila in forma continuata. Tribunalul Gorj a prelungit arestul preventiv cu inca 30 de zile in cazul sau. Decizia poate fi atacata.El a fost arestat la mijlocul lunii decembrie, anul trecut. "Fapta de viol ar fi fost ... citeste toata stirea