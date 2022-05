Arest preventiv pentru soferul care a dat cu masina peste un politist

Inspectoratul Judetean de Politie Gorj a transmis ca barbatul care a accident un politist in orasul Novaci a fost arestat preventiv pentru 30 zile. Cazul este acum cercetat sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Novaci, fiind vorba despre ultaj."La data de 20 mai a.c., ora 20.37, un barbat, de 41 de ani, din orasul Novaci, judetul Gorj, in timp ce conducea un autoturism, in localitatea de domiciliu, nu a oprit la semnalul regulamentar ... citeste toata stirea